Bruno Engler é formado em quê? Candidato de BH apoiado por Bolsonaro responde ao Joga no Google

BRASÍLIA — Quem mora em Belo Horizonte procura sobre Bruno Engler (PL) no Google quer saber mais sobre quem ele é, sua trajetória como deputado estadual e o que ele já fez como político. É isso que mostra o Joga no Google - Especial Eleições desta sexta-feira, 16, que vai até a capital de Minas Gerais para apresentar três pré-candidatos à Prefeitura da cidade.

E o indicado do PL ao cargo é quem estreia o quadro nesta semana. Engler faz parte do grupo mais próximo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Estado, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e respondeu aos questionamentos feitos pelo Estadão.

O deputado estadual Bruno Engler. Foto: Clarissa Barçante/ALMG

Ele lembrou que foi o deputado estadual mais bem votado da história de Minas Gerais e destacou dois projetos como os principais da sua passagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais: o primeiro, que retirou tomadas dos presídios do Estado, e o outro que causou o congelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em 2022. Além disso, belo-horizontinos querem saber no que ele é formado (ele irá concluir graduação em Gestão Pública neste ano) e se ele é contra concursos públicos. "Não, de forma alguma", disse.

O Joga no Google - Especial Eleições é o quadro do Estadão, lançado no final de semana passado, que traz as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das principais capitais do País.

A série de vídeos começou na semana e publicará três vídeos por semana – um na sexta, um no sábado e um no domingo – apresentando as principais perguntas feitas pelos cidadãos de dez capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador mais usado no Brasil.

A estreia foi em Salvador. Os candidatos Bruno Reis (União Brasil), Geraldo Junior (MDB) e Kléber Rosa participaram do quadro.

Agora em Belo Horizonte, o quadro entrevistará Mauro Tramonte (Republicanos) no sábado e João Leite (PSD) no domingo.

Veja a entrevista com Bruno Engler:

Quem é Bruno Engler?

Bruno Engler é um deputado estadual. Tive a honra de ser o deputado estadual mais bem votado da história de Minas Gerais e pré-candidato à prefeito de Belo Horizonte.

Bruno Engler é formado em quê?

Bruno Engler vai se formar agora no final do ano em Gestão Pública na Anhanguera.

O que Bruno Engler já fez?

Olha, eu tenho uma trajetória aqui de seis anos na Assembleia, tenho o privilégio de ser o autor de seis leis aqui no Estado de Minas Gerais. As duas que considero mais impactantes são a de retirada das tomadas dos presídios aqui em Minas Gerais, para que os presos não consigam carregam seus celulares, infernizar a vida da população. E também, em 2022, a gente conseguiu o congelamento do IPVA, evitando um aumento de até 30% desse imposto. Então a gente evitou que o mineiro pagasse em 2022 o IPVA mais caro como infelizmente ocorreu nos outros estados do Brasil. Bruno Engler foi vereador? Não, eu fui candidato em 2016, mas na época a gente não tinha tanto conhecimento por parte da população, não tinha tanto recurso, acabei ficando como suplente e me elegi deputado em 2018.

Bruno Engler é contra concursos?

Não, de maneira nenhuma.

Uma curiosidade...

Olha, eu não sei se poucas pessoas sabem, acho que todo mundo que me conhece sabe, mas sou apaixonado por futebol, e atleticano chato.