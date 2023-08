Quase metade dos deputados avalia como ruim a relação do governo Lula com a Câmara, mostra pesquisa

BRASÍLIA - Uma pesquisa do Instituto Genial/Quaest revela que quase a metade dos deputados federais considera ruim a relação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso Nacional. Segundo o estudo, 41% dos parlamentares ouvidos avaliaram negativamente a relação entre o Executivo e o Legislativo. Já 32% avaliaram como regular e 24% consideraram positivo o vínculo entre os poderes.

LULA BRASÍLIA DF 02.08.2023 LULA/ PESCA ARTESANAL POLITICA OE - O Presidente da República Federativa do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia de lançamento do programa Povos da Pesca Artesanal, realizada na tarde desta quarta-feira (02) no Palácio do Planalto. FOTO WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

A pesquisa foi feita entre os dias 13 de junho e 6 de agosto e teve como amostra a avaliação feita por 185 deputados federais. A margem de erro estimada é 4,8 pontos percentuais. A metodologia do estudo consistiu em entrevistas, feitas de forma presencial e on-line, com deputados de todas as cinco regiões do País e que se alinham ou não ao governo federal.

67% dos deputados acham que o governo dá menos atenção do que deveria

Os pesquisadores também perguntaram aos parlamentares como avaliam o diálogo do governo federal com o Legislativo. De acordo com o Instituto, 67% dos deputados afirmaram que a gestão Lula dá menos atenção do que devia aos deputados, 20% disseram que o governo dá a devida atenção e apenas 7% opinaram que o Palácio do Planalto concentra mais esforços do que deveria aos congressistas. Outros 6% não responderam.

Entre os deputados que se classificaram como alinhados à esquerda política, 49% classificaram que o governo dá a devida atenção aos parlamentares, enquanto que 42% disseram que o Planalto não dá o devido espaço necessário para um bom diálogo.

Continua após a publicidade

Já entre os parlamentares mais alinhados à direita, a avaliação negativa é maior, com 84% dizendo que o governo Lula não dá a atenção devida aos congressistas; 7% disseram que o Planalto dá mais atenção do que deveria, 6% afirmaram que o Executivo possui uma disposição adequada e 4% não quiseram responder.

A grande maioria dos deputados considerados de centro também classificou negativamente o diálogo do Planalto com o Congresso Nacional. 72% disseram que o governo não dá a devida atenção aos parlamentares, enquanto que 16% avaliaram como positiva a disposição do governo federal. 7% opinaram que a atenção é mais do que necessária e 4% não responderam.

Avaliação positiva e negativa do governo

Para 35% dos deputados o governo Lula vai bem. Outros 33% classificaram negativamente a atuação do Executivo, enquanto 30% consideraram como regular. Os três percentuais estão tecnicamente empatados na margem de erro do estudo.

Entre políticos alinhados à esquerda, 86% classificaram a atuação do governo como positiva e 14% como regular. Não houve respostas negativas. No centro, 56% classificaram o mandato de Lula como mediano, enquanto que 34% consideraram bom e 7% ruim. 3% preferiram não responder.

Já na avaliação de parlamentares da direita, a percepção negativa foi maciça, com 74% dos deputados avaliando negativamente o governo federal. 22% classificaram a atuação do Planalto como regular e apenas 4% disseram que o mandato de Lula está trazendo resultados positivos.

43% acham governo de Lula melhor do que o de Bolsonaro; 36% acham o contrário

Continua após a publicidade

A pesquisa também pediu que os parlamentares comparassem dos governos Lula e Jair Bolsonaro. Segundo o Instituto, 43% dos deputados entrevistados disseram que o petista faz um governo melhor do que o seu antecessor, enquanto que 36% acham que o petista faz um mandato pior do que o de Bolsonaro. 12% classificaram os dois períodos como semelhantes.

O instituto de pesquisas também perguntou aos parlamentares a sua avaliação sobre os caminhos que o Brasil está seguindo. 52% disseram que o País está indo “na direção certa”, enquanto que 42% acreditam que não. Outros 6% não souberam responder. Também foi questionado se os brasileiros estariam mais felizes nos dias atuais do que há um ano atrás: 46% disseram que a população está mais alegre e 43% classificaram que não, sendo este mais um empate técnico atestado pela Quaest. 12% dos deputados não responderam.