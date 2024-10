Quem é Cícero Lucena, reeleito para prefeitura de João Pessoa no segundo turno das eleições 2024

Ele já foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, batizada Operação Confraria, deflagrada em 2005. A investigação envolvia um suposto esquema de licitações irregulares e desvio de verbas da prefeitura durante sua gestão à frente da Prefeitura, entre 1999 e 2001. Cícero chegou a ter uma ordem de prisão emitida contra ele, mas obteve habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça no mesmo dia. O caso não o impediu de concorrer para senador em 2006, sendo eleito.

Cícero Lucena nasceu em 1957 em São José de Piranhas, no Sertão paraibano. Empresário, já ocupou a presidência do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba. Entrou para a política em 1987, filiado ao PMDB (atual MDB). Com 37 anos, tornou-se o governador mais jovem do Estado da Paraíba.