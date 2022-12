Quem é Jader Filho, novo ministro das Cidades do terceiro governo Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira, 29, o empresário Jader Barbalho Filho como novo ministro das Cidades. O nome de Jader entrou na cota de ministérios do MDB que serão trocados pelo apoio ao governo no Congresso Nacional. Além dele, a sigla ainda recebeu mais dois cargos: o da senadora Simone Tebet no Planejamento e o de Renan Filho no Transportes. Tanto Jader Filho quanto Renan Filho possuem parentescos com caciques emedebistas.

Além de ser filho do senador Jader Barbalho (MDB-PA), o futuro ministro das Cidades é irmão do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Filiado ao MDB, Jader Filho assumiu a presidência do partido no Estado em 2019, após o fim do mandato de seu pai, e permanece até hoje.

Jader Filho irá assumir um ministério que deixou de existir durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, quando a pasta foi fundida com o ministério da Integração Nacional e transformada em Ministério do Desenvolvimento Regional. Criada em 2003, durante o primeiro mandato de Lula, a pasta de Cidades tinha como objetivo combater as desigualdades sociais no ambiente urbano além de ampliar o acesso da população à moradia, ao transporte e ao saneamento. Durante os 15 anos em que existiu, a pasta foi responsável por um dos projetos vitrines do Partido dos Trabalhadores: o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Além do foco no desenvolvimento da política habitacional do País e a redução das desigualdades urbanas, a nova pasta de Jader Filho também deve ser responsável pela promoção da transição ecológica nas cidades, segundo relatório final do gabinete de transição governamental.