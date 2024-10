Quem é Léo Moraes, prefeito eleito em Porto Velho no segundo turno das eleições 2024

Nesta eleição, Moraes venceu Mariana Carvalho (União Brasil), em grande virada, depois de somar apenas 25,65% no primeiro turno — Mariana havia alcançado 44,53% dos votos válidos. No segundo turno, não recebeu apoio público de nenhum dos candidatos derrotados. Já sua adversária foi apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ausência de alianças políticas foi motivo para o lema “Coligado com o povo”, usado por Moraes na segunda etapa do pleito.

Em 2012, Moraes foi eleito vereador em Porto Velho pelo PTB. Em 2016, disputou a prefeitura da capital de Rondônia, mas ficou em segundo lugar, perdendo a cadeira para Dr. Hildon (PSDB). Já em 2018, elegeu-se deputado federal, recebendo 68.565 votos.