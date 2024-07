Eleitorado mais jovem e feminino na capital paulista pode impactar eleições; veja dados

O eleitorado da cidade de São Paulo para as eleições de 2024, além de ser mais feminino e possuir, em sua maioria, pessoas com ensino médio completo, viu o número de jovens aptos a votar crescer 53% em relação ao último pleito municipal, de 2020. O dado sugere uma resposta positiva às campanhas de estímulo ao primeiro voto, promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022 com o apoio de artistas e influenciadores digitais como a cantora pop Anitta. Analistas ouvidos pelo Estadão apontam que esse perfil, que representa a maioria dos 9,3 milhões de eleitores da capital paulista, pode ser um desafio para alguns candidatos.

“Esse público vai dar um voto mais qualificado. A juventude sempre foi um ponto de resistência de discursos conservadores. Pode ser que seja um risco para a narrativa do Ricardo Nunes (MDB) e de outros candidatos que se situem nesse campo”, avalia o cientista. Francisco Fonseca, professor de ciências políticas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da FGV-SP cita que a capital paulista costuma, depois de um governo mais inclinado à direita, como o atual administrador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), preferir administrações de esquerda. Fonseca acrescenta que “se jovens e mulheres forem os grandes atores dessas eleições, existe a tendência de darem vitória a uma candidatura progressista”.

A analista política Deysi Cioccari considera também que a própria divisão da direita entre Nunes e Pablo Marçal (PRTB) aumenta a expectativa de um “voto concentrado na esquerda”. O fato de que dois candidatos alinhados ao mesmo espectro ideológico se lançaram na disputa pode prejudicar a representatividade da direita no pleito, segundo a analista. “Os conservadores tendem a votar no Nunes, mas deve haver uma divisão com a entrada do Marçal no jogo”, completa. Para ela, o ideal para este campo seria uma unificação das candidaturas do emedebista e do ex-coach. “O perfil do eleitorado paulistano sempre teve tendência à direita, mas quando a direita entra em crise, a esquerda sobrevive”, observa.

Cidade de São Paulo concentra 27% de todo o eleitorado paulista, mostram dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Estadão

Eleitorado rejuvenescido

Deysi concorda com a ideia de que um maior número de jovens no cenário político pode impactar nas eleições deste ano, especialmente porque os mais novos estão mais presentes nas redes sociais, principal palanque das campanhas eleitorais atuais. “Quem sabe dominar melhor as mídias obviamente tem vantagem. Nesse sentido, saem na frente (Guilherme) Boulos (PSOL), o único candidato da esquerda que soube entender as redes, e Marçal, um candidato advindo delas.”

Os dados divulgados pela Corte refletem a quantidade de indivíduos passíveis de votar no primeiro turno das eleições, marcado para 6 de outubro. Eventual segundo turno será realizado no dia 27 do mesmo mês.

Mulher de 46 anos e com ensino médio completo, a autônoma Roberta Almeida é um retrato do perfil médio do eleitor de São Paulo. “O voto é super importante para mim. É meu jeito de participar na política”, conta a moradora de Heliópolis, maior comunidade de São Paulo. Pesquisar a experiência de um candidato e se assegurar de que está votando em alguém com ‘ficha limpa’ é a tática da paulistana para as eleições. “Gosto de ver também quem ouve a comunidade. É fácil ver candidatos prometendo melhorias para o centro e se esquecendo da gente.”

Mulheres são maioria dos eleitores em São Paulo

Maioria do eleitorado paulistano, as mulheres aparecem com 54% de representação nos dados divulgados pelo TSE, com 5.039.063 eleitoras aptas a votar na cidade. Os eleitores do gênero masculino são 4.277.258.

Desde o último pleito, a distribuição de eleitores por gênero se mantém inalterada na capital paulista.

Número de eleitores jovens cresce 53% em São Paulo; faixa dos 45 a 59 anos ainda é maioria

O número de eleitores jovens, especificamente aqueles entre 16 e 17 anos, aumentou 52,6% em relação à última eleição municipal, saltando de 18.341 em 2020, na pandemia, para 28.003 atualmente. Para esse grupo, o voto é facultativo – permitido, mas não obrigatório – e a faixa representa apenas 0,3% dos mais de 9 milhões de votantes da cidade. Em todo o Brasil, 1,83 milhão de jovens podem ir às urnas neste ano.

PUBLICIDADE Considerando apenas os dados dos eleitores de 16 anos, o crescimento é ainda maior: de 1.968 em 2020 para 7.506 em 2024 – 281% de aumento. Já os de 17 anos, mesmo que representem a maioria numérica dos mais jovens, tiveram crescimento menor: de 16.373 para 20.497 votantes – 25% a mais. A eficácia das ações promovidas pelo TSE para incentivo ao voto de pessoas com menos idade, como a Semana do Jovem Eleitor, pode ser evidenciada pelo número de novos eleitores no País: mais de 417 mil jovens de 15 a 17 anos emitiram o título eleitoral nos dois primeiros meses do ano, e 116 mil se alistaram entre o segundo e o terceiro mês de 2024. No mesmo período de 2020, esse número era de 46 mil.

A faixa etária de 45 a 59 anos continua sendo a mais representativa entre os eleitores de São Paulo, com 26% do total. As faixas de 35 a 44 anos e de 25 a 34 anos aparecem em seguida, respectivamente, com 20,5% e 18,8% do eleitorado. A soma de quem tem mais de 60 anos e pode votar na capital paulista passa de 2,27 milhões (24,3% dos eleitores).

Eleitores com ensino superior completo superam índice de eleitorado com fundamental incompleto

O número de pessoas com ensino superior completo aptas a votar ultrapassou pela primeira vez aquelas com ensino fundamental incompleto que, agora, representam o 4º maior grupo do eleitorado paulistano. O índice passou de 16% em 2020, com 1,44 milhão de eleitores, para 16,4%, com 1,53 milhão de pessoas em 2024. Já a taxa de quem possui o fundamental incompleto caiu de 17,7% para 16%.

Os que declararam ter o ensino médio completo ainda são maioria (29,2%), com 2.726.583 pessoas. Em 2020, eram 27,7%.

Solicitações de tratamento pelo nome social passam de 4 mil na capital paulista

Gastos eleitorais

O TSE divulgou, na quinta-feira, 18, o limite de gastos para as campanhas de prefeito e vereador em cada um dos 5.569 municípios do País.

Na cidade de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, os partidos poderão gastar até R$ 67.276.114,60 na campanha de prefeito em primeiro turno. Em eventual segundo turno, a quantia permitida é de mais R$ 26.910.445,80. Uma candidatura de vereador, por sua vez, poderá receber até R$ 4.773.280,39.