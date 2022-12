Quem é Paulo Pimenta, futuro titular da Secom de Lula

O indicado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal é o deputado federal Paulo Pimenta. Ele tem 57 anos, é jornalista e técnico agrícola, filiado ao PT desde 1985. Foi reeleito em 2022 para o sexto mandato consecutivo como deputado federal. Antes, foi vereador e vice-prefeito de Santa Maria (RS), sua cidade natal, e deputado estadual no Rio Grande do Sul por um mandato. É o atual presidente do diretório do PT no Estado.

No Congresso, Pimenta já presidiu a Comissão Mista de Orçamento durante o governo de Dilma Rousseff e a CPI do Tráfico de Armas. Foi relator da CPI da Violência Urbana no Brasil, presidente da Comissão de Legislação Participativa e coordenador da bancada gaúcha do Congresso Nacional, além de líder da bancada do PT.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). Foto: Agência Câmara

Pimenta vem sendo uma das vozes mais atuantes contra o governo de Jair Bolsonaro (PL) nos últimos quatro anos em Brasília. Em pronunciamentos no plenário da Câmara, em redes sociais e transmissões ao vivo, frequentemente faz denúncias sobre notícias falsas compartilhadas por apoiadores do presidente e críticas a medidas do atual governo. No YouTube, ele tem um canal com mais de 380 mil inscritos.