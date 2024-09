Quem é quem na comitiva de mais de 100 pessoas que Lula levou para a ONU em Nova York; veja quem são

As informações foram reunidas usando dados do Diário Oficial da União (DOU) e do Painel de Viagens do Ministério da Gestão e Inovação. A Secretaria de Comunicação da Presidência confirmou as informações e disse que os gastos só serão informados ao fim da viagem. O GSI disse que viagens desse tipo demandam “um constante trabalho de análise e gestão de riscos” e não comentará os custos envolvidos”.

Na comitiva de Lula estão a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim; a primeira-dama Janja; e ainda os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Vinícius Marques de Carvalho (CGU).