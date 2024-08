Pai de Marina Helena, candidata em SP, foi ministro de governo e alvo de CPI; saiba quem é

O pai da candidata à Prefeitura de São Paulo Marina Helena (Novo), Sérgio Cutolo, foi citado no debate promovido pela revista Veja, nesta segunda-feira, 19, durante um confronto entre a economista e a deputada federal Tabata Amaral (PSB). A candidata do PSB rebateu uma declaração da adversária mencionando a carreira do atual diretor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).

Tabata afirmou que Marina Helena é “filha de ministro”, mas “quer falar que começou a trabalhar aos sete anos de idade”. Marina havia citado que cresceu em uma periferia do Maranhão e trabalhou vendendo cosméticos durante a infância. Após um episódio de violência, aos 13 anos, Marina passou a morar com o pai em Brasília, cidade onde ela nasceu. Segundo a candidata, Cutolo é “um cara que veio debaixo e se fez sozinho”.

Sérgio Cutolo dos Santos em audiência pública na Câmara em setembro de 2019 Foto: Vinicius Loures/Agência Câmara

Sérgio Cutolo dos Santos, pai de Marina Helena, nasceu na capital paulista em 1952 e se mudou para Brasília ainda jovem. Formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília (UnB) e pós-graduado em Teoria Econômica pela mesma instituição, foi ministro da Previdência Social, de 1993 a 1995, no governo Itamar Franco. Logo depois, comandou a Caixa Econômica Federal, de 1995 a 1999. Cutolo também foi sócio do banco BTG Pactual. Atualmente, é diretor da Anbima e faz parte do Conselho de Administração do Banco Pan.

Em 2006, Sérgio Cutolo foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por envolvimento direto em um contrato fraudulento entre a Caixa e a multinacional GTech para operação da rede de loterias. O caso também foi tratado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos, que pediu o indiciamento dele por suposto envolvimento no crime contra o processo licitatório e, em menor escala, por formação de quadrilha.