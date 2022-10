Quem está na frente nas pesquisas para os governos dos 12 Estados com segundo turno; confira

Faltando menos de uma semana para o segundo turno das eleições de 2022, as disputas pelos governos de 12 Estados brasileiros entram em sua reta final.

No próximo domingo, 30 de outubro, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe decidem quem comandará o Executivo estadual nos próximos quatro anos.

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputam o segundo turno pelo governo de São Paulo. Foto: Alex Silva/Estadão

Entre disputas acirradas, empates técnicos e amplas vantagens, o Estadão separou os resultados das pesquisas que indicam a intenção de voto nos 12 territórios nacionais em disputa. Confira:

Alagoas

No levantamento divulgado pelo Ipec/TV Gazeta Alagoas no dia 20 de outubro, Paulo Dantas (MDB) lidera a corrida pelo governo com 55% dos votos válidos ante 45% de Rodrigo Cunha (União Brasil).

Amazonas

Wilson Lima (União Brasil) lidera o levantamento Ipec/Rede Amazônica com 56% dos votos válidos. Seu rival, Eduardo Braga (MDB), tem 44%. A pesquisa foi divulgada no dia 19 de outubro.

Bahia

O levantamento do Ipec/TV Bahia, divulgado no dia 21 de outubro, aponta liderança, dentro da margem de empata técnico, de Jerônimo Rodrigues (PT). O petista conta com 52% dos votos válidos ante 48% de ACM Neto (União Brasil).

Espírito Santo

A última pesquisa Ipec/TV Gazeta, divulgada no dia 21 de outubro, indica vitória de Renato Casagrande (PSB) com 55% dos votos válidos contra 45% de Carlos Manato (PL).

Mato Grosso do Sul

Divulgada no dia 21 de outubro, a pesquisa Ipec/TV Morena aponta um empate entre Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB). Ambos os candidatos aparecem com 50% dos votos válidos.

Paraíba

O levantamento Ipec/TV Cabo Branco, divulgado no dia 20 de outubro, mostra um cenário de empate técnico entre João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB). Azevêdo conta com 53% dos votos válidos, Cunha 47%.

Pernambuco

De acordo com a pesquisa Ipec/TV Globo, Raquel Lyra (PSDB) lidera a disputa contra Marília Arraes (PSB). A tucana conta com 54% dos votos válidos ante 46% da sua rival. A pesquisa foi divulgada no dia 25 de outubro.

Rio Grande do Sul

No levantamento divulgado pelo Ipec/RBS no dia 21 de outubro, Eduardo Leite (PSDB) aparece na dianteira com 55% dos votos válidos. Seu rival, Onyx Lorenzoni (PL), tem 45%.

Rondônia

A pesquisa Ipec/Rede Amazônica, divulgada no dia 19 de outubro, aponta um empate entre Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (PL). Ambos os candidatos contam com 50% dos votos válidos.

Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) lidera com folga a disputa pelo governo catarinense no último levantamento Ipec/NSC, divulgado no dia 18 de outubro. O candidato do PL conta com 69% dos votos válidos ante 31% do seu oponente, Décio Lima (PT).

São Paulo

A disputa pelo Estado paulista é liderada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 52% dos votos válidos. Fernando Haddad (PT) conta com 48%. O levantamento, realizado pela Ipec/TV Globo, foi divulgado no dia 25 de outubro.

Sergipe

Realizada no dia 20 de outubro, a última pesquisa Ipec/TV Sergipe indica empate técnico entre Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD). O petista conta com 51% dos votos válidos ante 49% do seu rival.