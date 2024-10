Quem está na frente nas pesquisas em Curitiba? Veja os números na véspera do segundo turno

BRASÍLIA - Com pequenas variações, diferentes pesquisas eleitorais sobre a disputa pela prefeitura de Curitiba, a ser definida neste domingo, 27, mostram o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) à frente de sua rival, a jornalista Cristina Graeml (PMB), com uma média de dez pontos percentuais.

Atlas

No levantamento da Atlas divulgado neste sábado, 27, o candidato do PSD aparece com 57,5% dos votos válidos, contra 42,5% de Graeml. Considerando os votos totais, isto é, incluindo os respondentes que escolheram outras opções além dos dois candidatos que disputam o segundo turno, a taxa de Pimentel é de 54,2% e a de Graeml, 40,1%. O índice entre quem não soube responder é de 0,9%, e o de voto branco ou nulo é de 4,8%.

O instituto AtlasIntel entrevistou 1.221 respondentes entre os dias 20 e 25 de outubro via recrutamento digital. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e um índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número PR-08211/2024.

Os candidatos Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) disputam a prefeitura de Curitiba Foto: TV GLOBO

Quaest

PUBLICIDADE Já a pesquisa Quaest, também deste sábado, mostra uma vantagem levemente menor: 55% para Pimentel e 45% para Graeml dos votos válidos. Considerando os votos totais, Eduardo Pimentel tem 50%, enquanto Cristina Graeml, 38%. Outros 11% vão votar em branco ou nulo, e 1% diz estar indeciso. A pesquisa Quaest, contratada pela RPC, entrevistou 1.002 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 26 de outubro. O levantamento tem margem de erro de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e um índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número PR-00452/2024.

Paraná Pesquisas

Na última quinta-feira, 24, um levantamento da Paraná Pesquisas mostrou Pimentel com 54,3% dos votos válidos, enquanto Graeml marcava 45,7%. Considerando os votos totais, a porcentagem do candidato do PSD era de 48,8%, e a do PMB, 41,2%. O índice de votos branco e nulo era de 5,9%, e de quem não sabia ou não queria responder, de 4,1%.

A pesquisa, registrada com o protocolo PR-07180/2024, entrevistou 940 pessoas pessoalmente entre os dias 20 e 23 de outubro. A margem estimada de erro é de 3,3% pontos percentuais e o intervalo de confiança, 95%.

