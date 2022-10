‘Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse monstro’, diz Lula sobre Bolsonaro

Continua após a publicidade

Em resposta à nova ofensiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) para atrair votos nordestinos no segundo turno, o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que “quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista, nesse monstro que governa esse País”. O petista diz que o chefe do Executivo deve buscar votos “de miliciano”.

“Ele tem que aprender uma lição. Ele que vá pegar voto de miliciano, daqueles que mataram Marielle (Franco, vereador do Rio). Ele que vá pegar voto daqueles que foram responsáveis pelas mortes na pandemia, vá pedir voto da quadrilha chefiada pelo (Fabrício) Queiroz, pedir voto pra quem tá organizando rachadinha dos filhos no Rio”, respondeu Lula após caminhada com apoiadores em São Bernardo do Campo, seu berço político. O petista pediu aos eleitores que “telefonem para os parentes no Nordeste”.

O ex-presidente também reagiu à fala de Bolsonaro em que associou o analfabetismo no Nordeste à vitória de Lula na região. “Meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse País nunca teve um governo que se preocupasse com a educação”, respondeu o petista.

Na quarta-feira, Bolsonaro disse que Lula venceu em nove dos dez Estados com maior taxa de analfabetismo. “Você sabe quais são esses Estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses Estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região”, afirmou Bolsonaro.

Nos últimos dias, o presidente fortaleceu o discurso para atrair os votos de eleitores do Nordeste. Na última terça-feira, durante culto em São Paulo, Bolsonaro pediu aos fiéis para entrar em contato com “irmãos nordestinos” e falar para eles “onde nós podemos ir” caso o seu rival, Lula, vença. “Tivemos uma derrota grande no Nordeste. A culpa não é do povo nordestino. Lá eles foram administrados por ao menos 20 anos por esse partido (PT)”, afirmou na ocasião.

No primeiro turno, Lula obteve 57,2 milhões de votos válidos, ou 48,43% do contabilizado pela Justiça Eleitoral. Bolsonaro, candidato à reeleição, recebeu 51 milhões de votos, ou 43,20% do total.

Eleitores da região Nordeste viraram alvo de ataques xenofóbicos nas redes sociais após o primeiro turno das eleições. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou a votação nos nove Estados da região. A maioria das mensagens preconceituosas são de perfis de apoiadores do presidente.