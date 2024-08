No momento, não está prevista uma mudança nos rumos da estratégia do emedebista. Interlocutores de Nunes sustentam que é necessário aguardar o impacto do horário eleitoral, no qual o prefeito terá o maior tempo de TV, com ampla vantagem sobre os adversários. Até lá, a equipe não vê necessidade de mudança de postura ou guinada à direita, como insistem alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O fato de Marçal estar se aproximando do prefeito gera debates na campanha do emedebista sobre o potencial de crescimento do ex-coach — e se isso poderia tirar Nunes do segundo turno.