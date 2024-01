Ricardo Nunes terá encontro com trabalhadores da construção civil em evento com Paulinho da Força

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai participar nesta segunda-feira, 22, de encontro de trabalhadores da construção civil. O evento é organizado pela Força Sindical e terá a presença de lideranças da organização. Pré-candidato à reeleição, Nunes já conta com o apoio do Solidariedade, sigla ligada à central sindical.

Fundador do Solidariedade e líder da Força Sindical, o deputado federal Paulinho da Força estará no encontro. Além disso, haverá a presença do ex-deputado estadual e presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil (Sintracon), Antônio de Sousa Ramalho, o Ramalho da Construção (PSD).

Foto: LUIZ GUADAGNOLI/SECOM SP

No início deste mês, Paulinho da Força confirmou em entrevista à CNN Brasil que o Solidariedade estará com Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O deputado disse ao canal de televisão que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não cumpriu as promessas que fez” e, por isso, não houve acordo na capital paulista.

Existe a expectativa de que, devido à relação entre Força Sindical e Solidariedade, outras figuras ligadas à entidade de classe devem apoiar a reeleição de Nunes. Por outro lado, centrais sindicais ligadas ao PT, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), devem defender a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Líder nas pesquisas de intenção de voto, Boulos deverá ser o principal adversário de Nunes na corrida pela Prefeitura. O psolista selou aliança com a ex-prefeita Marta Suplicy para que ela assuma a vice em sua chapa. Para isso, Marta voltará ao PT depois de nove anos. A refiliação da ex-prefeita à sigla está marcada para o dia 2 de fevereiro.