Rodrigo Garcia escolhe aliado do União Brasil como vice e deixa MDB com vaga para o Senado

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) definiu nesta quarta-feira, 3, que o deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) será o candidato à vice em sua chapa na disputa pela reeleição. O ex-secretário da Saúde da capital Edson Aparecido (MDB), que era cotado para a vaga, vai disputar o Senado.

Leia também Professor, defensor da paz e paulista raiz: Haddad, Tarcísio e Garcia apresentam jingles sertanejos

O nome de Aparecido era o preferido do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para ser o companheiro de chapa de Garcia, mas o União Brasil, que é dono do maior tempo de TV no horário eleitoral, exigiu a vaga.

Continua após a publicidade

Para selar o acerto na coligação, Garcia e o União Brasil prometeram apoio à reeleição de Ricardo Nunes em 2024. Foto: Alex Silva/Estadão - 4/11/2021

Para selar o acerto na coligação, Garcia e o União Brasil prometeram apoio à reeleição de Ricardo Nunes em 2024, quando o atual prefeito deve enfrentar Guilherme Boulos (PSOL), que terá apoio do PT.