Caiado e Bolsonaro estarão em palanques opostos no segundo turno de Goiânia

Ronaldo Caiado (União Brasil) e Jair Bolsonaro (PL), aliados na política nacional, estarão de lados opostos na disputa pela prefeitura de Goiânia. Caiado apoia o colega de partido Sandro Mabel, já Bolsonaro gostaria de ver Fred Rodrigues (PL) na cadeira de prefeito.

Rodrigues foi para o segundo turno com 31,14%, já Mabel alcançou 27,66% dos votos. O resultado foi um baque para o grupo de Caiado, já que Mabel aparecia em primeiro lugar nas principais pesquisas de intenção de votos. O governador mergulhou de cabeça na campanha do aliado e já questionou diversas vezes, durante a o período eleitoral, a capacidade do candidato do PL de administrar a cidade.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o presidente Jair Bolsonaro são aliados nacionais e nomes fortes da direita Foto: Isac Nóbrega/PR

Caiado, assim como Zema, já está no segundo mandato como governador de Goiás e não poderá mais se reeleger. O governador e São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), também despontam como nomes da direita para a disputa presidencial de 2026.

Zema apoia Bolsonaro e se coloca como nome forte da direita nacional Foto: Luiz Santana

Em setembro, Bolsonaro chamou o governador de covarde em comício realizado em Goiânia. O presidente criticou, sem citar nominalmente, o chefe do executivo estadual por aderir às medidas de isolamento durante a pandemia de Covid-19. Os dois chegaram a romper ainda durante os primeiros meses da emergência sanitária, em maio de 2020.

O governador afirmou que a disputa com o ex-presidente não afeta sua candidatura e que, mesmo sem o apoio do PL, ele será candidato em 2026. Segundo o governador, ele não encontra Bolsonaro há muito tempo e afirmou ao jornal O Globo que seu partido tem condições de apresentar nomes para a disputa. Por fim, Caiado afirmou não se preocupar com outras candidaturas que não a sua própria.

