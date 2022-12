Rui Costa confirma divisão do Ministério da Infraestrutura e diz que 37 Pastas estão prontas

O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva terá, de fato, 37 ministérios, o que incluirá a divisão do Ministério da Infraestrutura, conforme antecipou o Estadão. A Pasta será desmembrada no Ministério dos Transportes, com rodovias e ferrovias, e em uma segunda estrutura, o Ministério de Portos e Aeroportos.

Costa disse que o governo já está com toda a estrutura montada para cada um dos ministérios, incluindo o organograma de secretarias e demais postos. O governo deve anunciar os nomes até o fim da semana, além da confirmação de Camilo Santana para o Ministério da Educação.

Lula e Rui Costa fecharam estrutura de novo ministério, que terá 37 pastas a partir de 2023 WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Embora o número de ministérios vá saltar dos atuais 23 para 37, não haverá aumento de custos, de acordo com Costa. “Vai ter o mesmo custo. O presidente, como já disse, me delegou ampliar para 37 ministérios sem elevar os custos. Apesar de alguns duvidarem, nós conseguimos fazer, já está feito.”

O ex-governador da Bahia pelo PT não quis adiantar nenhuma indicação para os cargos. “O presidente Lula pretende anunciar os ministros nesta semana, mas cabe a ele anunciar. Ele está esperando o momento e a oportunidade adequada para fazer o anúncio”, disse.

O futuro ministro se esquivou da resposta quando questionado se a demora nos anúncios está associada à votação da PEC da Transição, proposta que está travada na Câmara. “Eu sou adepto do ditado de cada macaco do seu galho, eu não estou cuidando disso. O governo está buscando diálogo, entendimento. A questão principal é cuidar da Nação, do País. O Senado ajudou e a nossa expectativa é que a Câmara também ajudará. O objetivo é chegar a um entendimento para aprovar a PEC e reinaugurar um novo diálogo com o Congresso”, disse Costa.

Segundo o novo titular da Casa Civil, está previsto para janeiro um encontro com os governadores de todo o País, como havia dito Lula, ao vencer as eleições em 30 de outubro. “Lula quer fazer uma governança de diálogo permanente. É uma pauta importante de restabelecer o pacto federativo. Nos últimos anos isso se perdeu desde que tiraram a ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos retomar esse diálogo com governadores e prefeitos, vamos mudar isso radicalmente.”

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que participou de uma reunião do Conselho Político da transição, confirmou o nome de cada um dos ministérios, após o encontro. A senadora procurou justificar a demora do governo eleito em anunciar seus titulares. “É um governo amplo, com 14 partidos. É uma engenharia que não é muito simples. A definição de um ministério passa por muito debate e diálogo, conversando com muitos fatores”, disse.

Gama afirmou que a nova estrutura terá 90% da composição de cargos que se tinha em 2010. “Na verdade, é a mesma quantidade de cargos, ela não aumenta, apenas se faz uma subdivisão. Você acaba dando um foco melhor, quando você descentraliza.”

Veja a lista dos 37 ministérios:

Casa Civil

Secretaria-Geral da Presidência

Relações Institucionais

Gabinete de Segurança Institucional

Secretaria de Comunicação

Advocacia-Geral da União

Controladoria-Geral da União

Agricultura

Ciência e Tecnologia

Cultura

Defesa

Fazenda

Planejamento

Gestão e Inovação

Indústria e Comércio

Educação

Igualdade Racial

Integração e Desenvolvimento

Justiça e Segurança

Pesca

Previdência

Cidades

Saúde

Comunicação

Minas e Energia

Mulheres

Portos e Aeroportos

Transportes

Desenvolvimento Agrário

Turismo

Direitos Humanos

Povos Indígenas

Relações Exteriores

Esportes

Trabalho

Meio Ambiente

Desenvolvimento Social