Sabatinas Estadão/FAAP: Tarcísio de Freitas é o quinto entrevistado

O candidato do Republicanos ao Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas, participa hoje, às 10h, das sabatinas organizadas pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Serão quatro blocos, com intervalos de três minutos. Os eventos serão transmitidos pelas plataformas digitais do Estadão e da FAAP, incluindo cobertura e transmissão também pela Rádio Eldorado.

No auditório estarão presentes convidados do candidato, da FAAP e do Estadão previamente credenciados.

Tarcísio será o quinto sabatinado da série cuja ordem foi definida em sorte. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Qualquer pessoa pode participar publicando nas redes sociais a questão que gostaria que fosse respondida pelos postulantes, seguida da hashtag #SabatinaEstadãoFAAP ou então mandar diretamente a sua questão para o email sabatinaestadaofaap@estadao.com. No caso do e-mail, será preciso informar o nome completo, profissão e idade. Dois jornalistas do Grupo Estado e um professor da FAAP farão as perguntas. A equipe da editoria de Política vai realizar a curadoria das questões propostas.

Tarcísio será o quinto sabatinado da série cuja ordem foi definida em sorte. O candidato do PDT, Elvis Cezar, participou do evento no dia 17. Fernando Haddad, do PT, foi entrevistado na última sexta-feira, 19, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), no dia 22. Vinícius Poit (Novo) foi o último entrevistado, nesta quinta-feira, 23.