Salles diz que ‘está de volta ao jogo’ e se coloca novamente como pré-candidato a prefeito de SP

No dia marcado pelo embate político entre pré-candidatos a prefeito de São Paulo por causa da greve do metrô, o deputado federal Ricardo Salles (PL) publicou em uma rede social nesta terça-feira 3, que “está de volta ao jogo”. Em breve contato com o Estadão, o parlamentar, que estava no plenário da Câmara dos Deputados, confirmou que a frase se refere à candidatura dele para o Executivo da capital na eleição de 2024. Ele disse que daria mais detalhes a partir de quarta-feira, 4.

Salles se colocou como pré-candidato no início do ano, mas foi rifado pelo PL que preferiu articular apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). O partido de Jair Bolsonaro (PL), no entanto, passou a rediscutir a aliança em meio a sinais de distanciamento do emedebista. No início do mês, Nunes disse que não era próximo nem de Lula (PT) nem de Bolsonaro. Semanas depois, o ex-presidente afirmou que o PL teria que resolver “problemas” em São Paulo.

Quando desistiu da candidatura em junho, Salles disse que o “Centrão venceu e a direita perdeu”. “A Prefeitura, de Nunes e Marta (Suplicy), está cheia de petistas. Enfim, para o Centrão é tudo business. Não são conservadores nem liberais e nem direita. Muito menos oposição. Jamais serão. Serão sempre governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha”, escreveu o deputado na rede social X.