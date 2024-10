São José do Rio Preto tem duelo de coronel aliado de Bolsonaro contra deputado da base de Tarcísio

Candido tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa em Rio Preto e tenta atrair o voto da direita conservadora. Borges, que atuou como ex-secretário de Agricultura no Estado, entre 2021 e 2022, e é da base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) tem o apoio do atual prefeito da cidade, Edinho Araújo.

O primeiro turno da disputa em São José do Rio Preto terminou com Candido em primeiro, com 40,4% dos votos válidos. Borges conquistou 25,6% da preferência dos eleitores, com apenas oito mil votos de vantagem sobre o terceiro colocado, Valdomiro Lopes (PSB), que teve 21,8%. Marco Rillo (PT) fechou a primeira rodada com 11,4% e outros dois candidatos não fizeram nem 0,5%.