Saúde desmente deputado que mostrou boneco de Lula com corpo de mosquito da dengue durante sessão

No discurso, o deputado também chegou a mostra um boneco do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com um corpo de um mosquito Aedes aegypti. Ao criticar o avanço da epidemia de dengue no Estado, o deputado exibiu o objeto no plenário da Alepe e chamou o petista de “presidengue”.

“A cara da dengue no Brasil tem um rosto. Vou mostrar para os pernambucanos e o Brasil o ‘presidengue’. Está aqui a cara da dengue no Brasil para todo o Brasil e Pernambuco ver. Essa é a cara, a cara do presidente Lula, que está, sim, abandonando os prefeitos e os governadores”, afirmou o deputado estadual.