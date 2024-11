Seminário do Estadão e do Inac discute integridade e transparência com Fachin e Reale Jr.

O Estadão e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) realizam nesta semana a 9ª edição do Seminário Caminhos Contra a Corrupção. Serão oito painéis e quatro conferências discutindo temas como transparência no orçamento público, integridade e desenvolvimento sustentável entre os dias 4 e 5 de novembro. O evento realizado em São Paulo, nos estúdios da TV Estadão, terá participação do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, e do ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior.

O evento se consolidou como um dos principais espaços de debate nacional sobre transparência, integridade, compliance, ESG e o universo anticorrupção. Quase 80 mil pessoas acompanharam as duas últimas edições, em 2022 e 2023. Todos os painéis e conferências deste ano serão transmitidos ao vivo no site do Estadão. Inscrições gratuitas podem ser realizadas aqui. "É um espaço democrático sobre o universo anticorrupção, integridade e transparência na agenda nacional", diz Roberto Livianu, presidente do Inac e procurador do Ministério Público de São Paulo". "O seminário vem reunindo de forma plural as maiores cabeças em painéis que dissecam os temas cruciais do debate público, como as emendas parlamentares e o orçamento secreto, a necessidade de regulação das bets e a integridade no esporte, a mensuração da corrupção, entre tantos outros".

As conferências de segunda-feira, 4, de novembro (segunda-feira) abordam os seguintes temas: a jornada por transparência no orçamento público, com foco no desafio das emendas parlamentares; a relação da corrupção e da obstrução às candidaturas femininas nas eleições; e o papel do jornalismo investigativo sobre corrupção, com discussão de casos marcantes e a repercussão no sistema de Justiça.

Edson Fachin, ministro do STF, fará palestra de abertura do seminário Foto: Antonio Augusto/STF

Já no segundo dia de seminário, terça, 5, as discussões abordarão crescimento econômico sustentável, construção de eficiência aliada à integridade no universo do esporte, acordos de colaboração com a administração pública, e a segurança jurídica no universo das criptomoedas.

Além de Fachin e Reale Jr., também estão entre os painelistas o secretário Municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo, José Renato Nalini, a ex-ministra de Esportes Ana Moser, o secretário de Integridade Privada da CGU, Marcelo Pontes Viana, e o promotor do MP-SP Richard Encinas, que coordena o Cyber Gaeco. O evento é realizado com os patrocínios da Menestys Social, FADITECH e Agil Telecom e tem o apoio da Pinheiro Neto Advogados e da Mandatum Consultoria, e apoio de divulgação da TV Cultura.

Veja a programação completa do 9º Seminário Caminhos Contra a Corrupção:

Segunda-feira, 4/11

9h | Abertura - Desafios do combate à corrupção

Roberto Livianu, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Inac

Ricardo Castilho, empresário e professor da FADITECH

9h20 | Conferência de Abertura - Ética, corrupção e integridade

Ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente do STF

10h05 | Painel 1 - A jornada por transparência no orçamento público: o desafio das emendas parlamentares Mediação: Eliane Cantanhêde, jornalista e Colunista do Estadão

Celso Campilongo, professor e Diretor da FADUSP

Márlon Reis, advogado

Maria Tereza Sadek, professora e Diretora do Inac 11h30 | Painel 2 - A corrupção como fator de obstrução às candidaturas femininas: avaliação das cotas e outros temas Mediação: Bianca Gomes, repórter de Política do Estadão

Ana Elisa Liberatore Bechara, professora e vice-diretora da FADUSP

Valéria Paes Landim, advogada e presidente do Observatório de Candidaturas Femininas

Andreia Schroeder, socióloga e líder do Comitê de Políticas Públicas do Mulheres do Brasil 14h | Painel 3 - Jornalismo investigativo x corrupção – cases e aprendizados para a imprensa e para o sistema de Justiça

Felipe Palhares Guerra Lages, advogado

Terça-feira, 5/11

9h05 | Abertura - Contra a corrupção, a virtude

José Renato Nalini, secretário executivo das Mudanças Climáticas de São Paulo e conselheiro do Inac

9h50 | Painel 5 - Integridade e desenvolvimento – a sinergia mais que possível, absolutamente imprescindível para o crescimento econômico sustentável

Mediação: Renée Pereira, editora-assistente de Economia do Estadão

Natasha Schmitt, advogada e vice-presidente do Ceid

Rodrigo Bertoccelli, advogado e presidente do Ciad

Brenno Machado Nogueira, diretor da Acciona

11h15 | Painel 6 - Os grandes desafios para construir eficiência aliada a integridade no universo do esporte

Mediação: Gustavo Faldon, editor de Esportes do Estadão

Ana Moser, ex-ministra do Esporte

Tiago Gomes, advogado, membro do Conselho de Administração do Pacto pelo Esporte e do Comitê de Ética da Sports Integrity Global Alliance (Siga)

Raphael Vianna, CFO e diretor estatutário do Vasco SAF

14h | Painel 7 - As diversas modalidades e dinâmicas dos acordos de colaboração com a Administração Pública. O que é permitido e o que não é permitido. Players do processo.

Mediação: Ricardo Corrêa, editor de Política do Estadão

Giuseppe Giamundo Neto, advogado e diretor do Ceid

Daniel Falcão, controlador-geral do município de São Paulo

Marcelo Pontes Viana, secretário de Integridade da CGU

15h25 | Painel 8 - O desafio da construção de segurança jurídica no universo das criptomoedas

Mediação: Wladimir D’Andrade, editor no E-Investidor do Estadão

Richard Encinas, promotor de Justiça do Cyber Gaeco

Bernardo Srur, diretor-presidente da ABCripto e CEO da Associação Brasileira de Criptomoeda

Bruno Balduccini, advogado do Pinheiro Neto Advogados e coordenador da Comissão de Direito Financeiro do IBRADEMP

16h50 | Encerramento - A luta por transparência no orçamento público. O desafio das emendas parlamentares