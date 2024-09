Múcio fala sobre ato de 7 de Setembro com Bolsonaro na Paulista: ‘Torço para que seja pacífico’

Apoiadores de Bolsonaro se reúnem na Avenida Paulista, em São Paulo, para uma manifestação que tem como um dos motes o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes esteve presente no desfile militar de Brasília, na mesma fileira de cadeiras que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, teve momentos de conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Além das cores verde e amarela já tradicionais em manifestações de direita, a manifestação deste sábado tem também cartazes e camisas contra Moraes, o STF e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). No último grande ato realizado na Paulista, em fevereiro deste ano, o ex-presidente pediu que os manifestantes não levassem recados nesse sentido. Desta vez, não houve o mesmo pedido e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) chegou a afirmar ao Estadão que faixas pedindo o impeachment do ministro estão “liberadíssimas”.