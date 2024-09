7 de Setembro: Plateia grita em apoio a Alexandre de Moraes antes do desfile em Brasília

BRASÍLIA - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que está na tribuna de autoridades do desfile do 7 de Setembro em Brasília, recebeu gritos amigáveis de um grupo de espectadores e acenou de volta, ainda antes do início do evento. As pessoas que têm acesso às arquibancadas próximas à tribuna são principalmente funcionários do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e convidados. Diferentemente do grupo político bolsonarista, esse segmento da sociedade tem boa relação com o ministro.

Moraes foi convidado pelo presidente Lula para o evento, em contraponto a um ato bolsonarista que pede seu impeachment. Ainda na tarde deste sábado, Moraes será alvo de manifestações em São Paulo, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL). O bolsonarismo se habituou a promover mobilizações no feriado da Independência.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, cumprimenta Lula no início do desfile de 7 de Setembro em Brasília Foto: Wilton Junior/Estadão