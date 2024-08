O importante não é só a posição de Galípolo, mas a de Lula e do governo como um todo. O silêncio do presidente sobre as falas do seu “menino de ouro”, junto com o apoio a medidas de contenção fiscal “custe o que custar”, indicam que Lula quer uma trégua nas brigas com o BC e o mercado para evitar uma escalada sem fim. Perto dos R$ 6, o dólar alto inevitavelmente pressionaria os preços, e começaria a representar um risco sério para a reeleição do presidente em 2026. Reeleição que, por enquanto, segue bastante factível, dado o índice de aprovação do governo. Se o governo não está em desespero, não há motivo para esticar ainda mais a corda.

Há outro fator a considerar no cenário para o Banco Central: a relação pessoal de Lula com o BC. Por enquanto, há uma desconfiança total; tudo que Campos Neto diz ou faz é visto como suspeito de segundas intenções, com o objetivo oculto de enfraquecer o governo. Quando Lula tiver o seu indicado na presidência, ele estará mais tranquilo, e até mais aberto a ouvir argumentos contrários à queda dos juros sem pensar em teorias conspiratórias.

É verdade que, do ponto de vista dos juros, os próximos dois anos tendem a ser um período frustrante para o governo: ainda que os juros caiam, dificilmente eles irão muito longe, dada a incerteza fiscal e o cenário global. Ou seja, Lula ainda reclamará dos juros altos, por bastante tempo. Ninguém no governo gosta de juros.