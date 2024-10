Mais que isso: ainda que tenha cativado um quarto do eleitorado paulista, ele também acumulou uma forte rejeição, que poderá ser duradoura. Será que Marçal um dia chegará à Presidência como líder da direita? Talvez — mas essa é uma pergunta para um futuro muito distante, 2034 ou depois, e não para 2026.

Apesar disso, Marçal sacudiu as bases da direita, até então dominadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e também mostrou que o sentimento de revolta contra o sistema continua bastante forte no eleitorado. A reflexão que cabe aos adversários do atual governo, que aspiram a uma frente ampla de direita em 2026, é se será possível ganhar as eleições com um discurso de centro ao estilo de Nunes, como muitos apostavam. Essa pergunta é especialmente relevante para o governador Tarcísio de Freitas, que é uma das principais opções desse campo.

Se sair candidato, o que ainda é incerto, Tarcísio terá mais facilidade do que Nunes para incorporar elementos do discurso da direita mais radical para se blindar contra o risco de que novos “Marçais” ameacem ir ao segundo turno. Mas esses gestos precisarão ter credibilidade junto a esse público, e poderão deixar outros segmentos e instituições, como o Judiciário, bastante desconfortáveis.