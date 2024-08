Pois bem: ao aprovar um limite constitucional para as emendas, o Congresso abrirá uma pequena porta para um controle maior de outras despesas obrigatórias. Pode ser uma chance única para garantir uma sobrevida maior ao arcabouço fiscal aprovado em 2023, e dar a Lula um pouco mais de tranquilidade na relação com o mercado financeiro.

A questão fiscal ainda é o grande calcanhar-de-Aquiles do Brasil, que afasta investidores e ajuda a manter os juros altos no País. Por mais que o governo se esforce para aumentar as receitas e mostrar compromisso com as metas fiscais, o arcabouço aprovado em 2023 tem um grave defeito de fábrica: ele impôs um limite para as despesas como um todo, mas não mudou as regras para o crescimento de vários programas de governo – que continuam com caráter obrigatório e, em vários casos, têm suas despesas vinculadas diretamente ao crescimento das receitas. Isso torna o arcabouço insustentável: quanto mais sucesso o governo tiver em elevar as receitas, mais rápido crescerão as despesas obrigatórias, e menor a capacidade do governo cortar outros gastos. Se nada for feito, é questão de pouco tempo até que o arcabouço vire letra morta.

Limitar as emendas parlamentares, por si só, não resolve o problema, ainda que dê algum conforto ao governo. O desafio de verdade é controlar as despesas em programas sociais – Previdência, saúde e educação – que, além de serem temas caros eleitoralmente para Lula, fazem parte do contrato social em vigor desde a Constituição de 1988.