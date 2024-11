Por isso, é mais justo dizer que as dificuldades econômicas de Biden deram à direita mais uma oportunidade de tomar as rédeas. No Brasil, uma eventual alta da inflação ou aumento do desemprego podem ter o mesmo efeito de tornar a direita bolsonarista mais forte para derrotar o PT em 2026; por isso, toda a atenção de Lula deveria estar agora, de forma bem pragmática, no pacote de ajuste econômico, e em como o governo pode manter a economia aquecida sem perder o controle dos preços.

Mas é preciso que Trump tome cuidado com o que encontrará pela frente. Muitas das promessas que ele fez à sua base têm o potencial de causar estrago na economia dos EUA. Um bom exemplo é o da imigração: sem os trabalhadores estrangeiros que Trump promete deportar, é muito provável que a inflação nos EUA seja ainda mais alta, assim como os juros. E as tarifas comerciais? Como o “eleitor mediano” vai se sentir quando tiver que pagar mais caro nas suas compras de supermercado?