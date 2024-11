Qual será o impacto da vitória de Trump para a economia brasileira? Economistas respondem

Quanto ao comércio internacional, devemos avaliar os efeitos no comércio com os Estados Unidos e indiretos no que transbordar para a China, já que estes são, com folga, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. A pauta de exportações do Brasil para os EUA é bastante diversificada (os cinco maiores grupos de produtos correspondem a menos de 40% do total exportado nos últimos três anos), de forma que o agregado não seria muito prejudicado se as tarifas forem direcionadas a alguns setores específicos. Além disso, a depreciação acumulada recentemente no real mais que compensa qualquer aumento plausível de tarifas a serem aplicadas para o Brasil.

Na China, é bem mais difícil de estimar para além do susto inicial com um choque negativo no crescimento global. Não é absurdo imaginar que a China poderia direcionar para o resto do mundo, a preços mais baixos, o que deixar de vendar para os Estados Unidos, dobrando a aposta na competitividade de seus manufaturados. O efeito disso na produção agregada – e, portanto, no crescimento do país e em sua demanda por matérias primas – é ambíguo e impossível de ser quantificado a esta altura.

A ‘onda Trump’ atinge o Brasil em um momento crucial de definição de política econômica. O que será feito dela depende da leitura do governo sobre no que ela implicará: se um chamado à austeridade, como preparação para um mundo mais turbulento nos próximos quatro anos, ou se um incentivo ao populismo com foco no mercado doméstico. Começaremos em breve a escrever esta história.

Luciano Sobral é economista-chefe da Neo Investimentos