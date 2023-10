Silvio Costa Filho é lulista ou bolsonarista? Veja respostas do ministro a curiosidades das redes

BRASÍLIA- Recém-empossado ministro dos Portos e Aeroportos por indicação do Centrão, Silvio Costa Filho (Republicanos) garante que é lulista de carteirinha. Quando questionado se é apoiador do adversário, Jair Bolsonaro, o ministro logo responde: “Não, sou lulista. Desde que entrei no movimento estudantil sempre votei no presidente Lula”.

Deputado licenciado por Pernambuco e agora ministro, Silvinho, como é chamado por Lula, é o entrevistado do Joga na Busca, quadro do Estadão que leva aos políticos as perguntas mais feitas sobre eles na internet. Os vídeos são publicados aos finais de semanas, um no sábado e o outro no domingo. O próximo personagem desta semana é o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Silvio fala de seu partido, o Republicanos. “Hoje o partido que proporcionalmente mais cresce no Brasil”, disse ao Estadão. A legenda indicou ministros tanto no governo de Luiz Inácio Lula da Silva quanto no de Jair Bolsonaro.

Veja abaixo a entrevista completa:

Silvio Costa Filho é ministro dos Esportes?

Não, não sou ministros dos Esportes. Sou ministro dos Portos e Aeroportos.

É casado?

Sou casado com Cristiana. Pai de Silvinho e Luiza

É bolsonarista?

Não, sou lulista. Desde que entrei no movimento estudantil sempre votei no presidente Lula.

Qual é a idade?

41 anos.

É de qual partido?

Republicanos. Hoje o partido que proporcionalmente mais cresce no Brasil.

Uma curiosidade...

Olha, pouca gente sabe. Eu fui campeão brasileiro de Hóquei e representei a seleção brasileira fora do Brasil participando desse esporte que hoje tem em alguns Estados do Brasil.