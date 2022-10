SP: Veja lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores de São Paulo definiram, neste domingo, 2, 70 deputados federais para representá-los na Câmara dos Deputados. O mais votado foi Guilherme Boulos, do PSOL, com mais de 1 milhão dos votos válidos. A segunda mais votada foi Carla Zambelli (PL), com 946.244 votos. Veja a lista completa.

Deputados federais eleitos por São Paulo