STF nega investigar Zema e Nikolas por peculato e uso irregular de verba pública

A professora argumentava que a investigação sobre a presença dos políticos mineiros no evento em São Paulo deveria ser incluído no inquérito que apura a suposta participação do ex-presidente em tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 – motivo pelo qual fez Bolsonaro convocar o ato.

Bolsonaro e seus aliados próximos são investigados por articularem um golpe após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ação, realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente teve o passaporte apreendido.