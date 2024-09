STF proíbe uso de recursos públicos para eventos que exaltem a ditadura militar

Em 2020, o Ministério da Defesa havia divulgado a “Ordem do Dia Alusiva ao 31 de Março de 1964″, documento que deveria ser lida em todos os quartéis do País para celebrar os 56 anos do golpe que derrubou o então presidente João Goulart e instaurou o regime ditatorial que durou 21 anos.

“(Os brasileiros) entregaram-se à construção do seu País e passaram a aproveitar as oportunidades que eles mesmos criavam. O Brasil cresceu até alcançar a posição de oitava economia do mundo”, dizia o documento emitido pelo então ministro Fernando Azevedo e Silva.