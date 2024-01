Tabata diz que Datena ‘agrega’ na disputa à Prefeitura, mas decisão sobre vice só sai no meio do ano

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, afirmou que o apresentador José Luiz Datena, filiado ao PSB a convite dela, “agrega muito ao projeto” do partido para o comando da capital paulista. A definição se ele será vice na chapa encabeçada por ela, porém, deve sair somente no meio do ano, segundo a parlamentar.

PUBLICIDADE “É público que eu fiz um convite ao Datena. Ele se filiou ao nosso partido e, se fizer sentido para ele ser o nosso vice, ele será, pois eu acho que ele agrega muito a esse projeto”, disse a deputada ao Estadão nesta sexta-feira, 19. Tabata diz que a palavra final é do jornalista, mas garante que Datena “tem muita clareza” do que ela pensa sobre tê-lo como vice. “Sei que essa é uma decisão pessoal e que ele só terá condições de tomá-la na metade do ano. Mas, do meu lado, ele tem muita clareza de qual é a minha posição e qual é a do partido.”

Tabata Amaral confirma convite a Datena para compor a chapa à Prefeitura. "Agrega muito ao projeto", diz pré-candidata Foto: Tiago Queiroz

O contrato de Datena com a Band termina neste ano. Segundo a legislação eleitoral, apresentadores de rádio e de televisão que desejam disputar as eleições devem se afastar dos meios de comunicação a partir do dia 30 de junho. Tabata se diz “muito paciente em relação aos tempos da política”, mas reconhece desde já o papel do apresentador nos planos para a capital paulista. “O projeto fica muito mais forte.”

Relembre a filiação de Datena ao PSB

A cerimônia de filiação de Datena ao PSB ocorreu em 19 de dezembro de 2023 na sede nacional da sigla, em Brasília, e contou com os grandes nomes do partido, tais como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Márcio França, o presidente nacional da legenda Carlos Siqueira e a própria Tabata Amaral.

Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, do Maranhão, Carlos Brandão, e da Paraíba, João Azevedo, também estiveram presentes na solenidade.

Sem alianças com outras siglas na capital, o apresentador é a aposta do partido para impulsar a pré-candidatura na capital paulista. A filiação foi um convite de Tabata, mas outros interlocutores ajudaram na aproximação do jornalista com a legenda, como o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que mantém uma amizade de cinco décadas com Datena.

Datena já recuou de candidaturas ao Executivo paulistano em quatro ocasiões. A vantagem em 2024 seria o término de seu contrato com a Band, permitindo a participação na eleição sem multa à emissora.