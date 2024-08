Tabata fala em traição ao se referir a Datena e critica gestão de Nunes em sabatina

“Tem duas coisas que eu aprendi em casa e também aprendi no Congresso Nacional. A primeira delas é que você ser correto, ter palavra, ser honesto, nunca vai ser uma opção ruim. Então, jamais vou me arrepender de ter sido correta nessa história, por mais que os demais não tenham sido comigo. Do outro lado, aprendi em Brasília que traições são comuns, que as pessoas dão a palavra e a palavra é jogada ao vento”, disse.

Nesta segunda, Tabata anunciou a professora Lúcia França (PSB), esposa do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), como candidata a vice-prefeita de São Paulo em sua chapa. O nome de Lúcia já era cotado para a posição, mas ela disputava espaço com Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Alckmin e França são os principais fiadores da candidatura da deputada federal.