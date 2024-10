Tarcísio atua em operação de emergência para alavancar Nunes em meio a disputa apertada

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está se dedicando integralmente à campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas últimas horas. Segundo o Estadão apurou, Tarcísio procurou aliados nesta sexta-feira para reforçar a importância do voto útil em Nunes e enfatizar a necessidade de unir forças em apoio à candidatura do MDB.

A campanha de Nunes acendeu o sinal de alerta nas últimas horas, após pesquisas indicarem uma tendência de crescimento de Pablo Marçal (PRTB), impulsionada pela migração de eleitores bolsonaristas da candidatura do prefeito. O esforço de Tarcísio, tido como o principal articulador da candidatura de Nunes, tem como objetivo conter a fuga de eleitores bolsonaristas às vésperas da votação, o que poderia tirar o prefeito do segundo turno.

Tarcísio de Freitas é o principal apoiador de Ricardo Nunes na disputa eleitoral de São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Nas mensagens enviadas a aliados, Tarcísio pediu votos para Ricardo Nunes, destacando a importância de preservar a continuidade dos projetos entre estado e município. O governador também ressaltou a necessidade do voto útil e orientou que os aliados, incluindo vereadores e deputados bolsonaristas, repassassem o conteúdo adiante. "Corremos o risco de termos Boulos como prefeito de São Paulo. O caminho seguro para que isso não ocorra é votar no Ricardo. Ele tem a menor rejeição e a melhor performance em todas as projeções de segundo turno", diz o governador, pedindo a "consideração" dos aliados. "Agradeço a paciência de vocês", completou Tarcísio, encaminhando, além da mensagem, um vídeo que foi publicado hoje em suas redes.

Além de Tarcísio, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também entrou em campo e declarou apoio a Nunes nesta sexta-feira. O ex-presidente cedeu à pressão de aliados, que cobravam uma manifestação mais enfática. Em transmissão ao vivo em suas redes sociais, Bolsonaro pediu “pelo amor de Deus” que os eleitores de São Paulo “tenham razão”.

“Eu não estou ganhando nada porventura reelegendo o Nunes, nem o Mello Araújo”, disse Bolsonaro, ao lado de Ricardo Mello Araújo, vice de Nunes. “Por favor, eleições municipais. Agora, domingo, começa a nossa arrancada para o futuro. Eu peço até pelo Tarcísio. Não deixem o Tarcísio ensanduichado entre governo federal e municipal”, disse Bolsonaro, que se referiu a Marçal como “amor de verão” e disse que os eleitores estão “iludidos”.