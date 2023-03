Tarcísio dá início a plano de privatização da Sabesp e PPP para trem São Paulo-Campinas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deu nesta terça-feira, 28, o primeiro passo na tentativa de cumprir umas de suas principais promessas de campanha e privatizar a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp). Tarcísio autorizou a contratação de estudos para avaliar a viabilidade econômico-financeira de desestatização da empresa.

A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Desestatização do Estado, vinculado à Secretaria de Parceria em Investimentos, junto a outros 15 projetos de concessão e parcerias público-privadas que, segundo o governador, devem somar R$ 180,17 bilhões. O grupo também acompanha os estudos para a desestatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), que já foram iniciados.

“É falso o argumento de que a privatização vai aumentar a tarifa. Não vamos fazer a privatização para fazer com que o cidadão pague mais caro pela água. Vamos estudar para ter absoluta certeza de que a água vai chegar onde não chega e a tarifa vai cair”, disse Tarcísio.

Tarcísio de Freitas se reuniu nesta terça-feira com secretários que compõem o conselho de desestatização do Estado Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

Segundo o governador, se os estudos não derem a certeza de que a privatização vai aumentar a eficiência e que a tarifa vai baixar, o governo pode recuar da medida. “Tenho uma empresa que trabalha razoavelmente bem. Se você não tiver absoluta convicção, você dá um passo atrás”, disse.

Como adiantou o Estadão, no pacote de projetos estão a concessão de 1,8 mil km de rodovias, a transferência da sede do governo estadual do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para o centro da capital e o trem entre São Paulo e Campinas, que tem leilão previsto para final de novembro.

Também serão iniciados estudos para avaliar a possibilidade de implementação de trens entre a capital e Sorocaba, Santos e São José.

Outro projeto avalia a concessão de serviços de manutenção de 500 escolas do Estado, com a possibilidade de ampliação para todas as unidades de ensino.

Ainda entra no pacote de parcerias a transformação em PPPs das travessias litorâneas do Estado, como a ligação Santos-Guarujá por balsa. A proposta viabilizaria a construção de um túnel entre os municípios, que já foi atrelada por Tarcísio, quando ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro, à privatização do Porto de Santos.

Bandeirantes

Sobre a transferência da sede do governo estadual ao centro da capital, o governador afirmou que o plano é encontrar imóveis para desapropriação no entorno da Praça Princesa Isabel e incorporar habitação ao redor de uma espécie de esplanada de secretarias. “Vai trazer economia de recursos, eficiência, além de ser uma ocupação nobre e icônica do centro. Entendemos que é uma questão que traz legado”, disse, pontuando que a proposta é desocupar os 56 prédios atualmente ocupados pela administração pública.

Dois projetos que já tiveram seus encaminhamentos barrados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) voltam à mesa de estudos - a concessão do serviços de loterias e de trechos de rodovia no litoral norte. Segundo Tarcísio, o governo vai rever as fragilidades apontadas pela Corte de Contas e aperfeiçoar o modelo.

Mais cedo, ao falar sobre o contrato com a ViaMobilidade, investigada pelo Ministério Público por falhas no serviço das linhas de trens metropolitanos, Tarcísio disse que “no dia em que você permitir que o Ministério Público governe o Estado para você, vocês está morto”.

O Ginásio do Ibirapuera também está na lista de privatizações. Mas, segundo Tarcísio, seguirá “preservando sua função esportiva”. Essa é a segunda tentativa de privatização do complexo esportivo. O ex-governador João Doria (PSDB) tentou entregar o local à iniciativa privada, mas o projeto não avançou.

Veja a lista de projetos

Desestatização da Sabesp e Emae

Transferência do Palácio dos Bandeirantes ao Centro

Concessão de serviço de manutenção de escolas estaduais

Uso do Conjunto Desportivo Constância Vaz Guimarães (Ginásio do Ibirapuera)

Estrada de Ferro Campos do Jordão

Concessão das linhas 11, 12 e 13 do Metrô e da CPTM, com previsão de lançamento de leilão para 2024; e das Linhas 10 e 14, com estimativa para 2025

Loteria paulista

Trens intercidades São Paulo-Campinas

Transporte intermunicipal rodoviário

Museu da Diversidade no Casarão Franco de Mello

Travessia litorânea

Túnel seco Santos-Guarujá

Construção, operação e manutenção de barragens, com venda de ativos do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)

Estradas que cortam o Litoral Paulista, incluindo entroncamento com a Mogi-Bertioga até o Porto de São Sebastião e da Praia de Martin de Sá até a Rodovia Oswaldo Cruz

Implantação e conservação de um sistema de alerta para eventos geológicos, contenção de encostas e drenagem

Leilão de 1,8 mil km de estradas, incluindo atuais concessões da ViaOeste e Renovias