Tarcísio diz que Bolsonaro entrará na campanha de Nunes após mostrar pesquisas ao ex-presidente

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta quinta-feira, 5, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrará na campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo. O chefe do Executivo paulista se encontrou com Bolsonaro na quarta-feira em uma tentativa de convencê-lo a gravar peças de propaganda eleitoral ao lado do emedebista.

A declaração do governador ocorreu cerca de meia hora após o Datafolha divulgar que Nunes oscilou positivamente no limite da margem de erro de três pontos percentuais, para 22%, e empatou numericamente com Pablo Marçal (PRTB), que oscilou um ponto para cima. Guilherme Boulos (PSOL) se manteve com 23%. O cenário é estável, já que continua havendo empate triplo entre os três.

Tarcísio e Nunes durante caminhada no Mercadão Municipal na semana passada Foto: Divulgação/Campanha Ricardo Nunes

PUBLICIDADE “[Bolsonaro] Vai entrar, vai desembolar [a disputa]. E mais, o que todo mundo vai perceber é o seguinte: tem um candidato que vence a esquerda e a gente não precisa tomar risco”, disse o governador em entrevista coletiva após uma agenda com Nunes em Itaquera na tarde desta quinta-feira. Segundo o Datafolha, Nunes ganharia Boulos por 49% a 37% em um eventual segundo turno. Já Marçal perderia para o psolista por 45% a 39%.

Tarcísio não detalhou como será a participação de Bolsonaro na campanha, mas disse que o planejamento será feito depois do 7 de Setembro. Havia expectativa que o ex-presidente fizesse uma agenda em conjunto com Nunes na Ceagesp na semana passada, assim como a gravação de um vídeo no Campo de Marte, o que não se concretizou.

Bolsonaro se hospedará na residência oficial de Tarcísio para participar do ato pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na Avenida Paulista no feriado.

“Eu mostrei para ele como é que a gente está evoluindo, mostrei os dados dos trackings, mostrei que a gente está indo muito bem. Mostrei o potencial que o Ricardo tem e é o único candidato que de fato derrota a esquerda no segundo turno. Então isso está muito claro para nós. É o [candidato] que nos dá a situação mais confortável. O presidente muito animado, vai entrar na campanha”, declarou Tarcísio.

Publicidade

Após uma ofensiva contra Marçal nas redes sociais, Bolsonaro e seus aliados mais próximos, com exceção de Tarcísio, sinalizaram uma trégua com o influenciador na semana passada. A postura foi considerada um movimento do ex-presidente para colocar “um pé em cada canoa” e se precaver caso Nunes não vá para o segundo turno.

A entrada de Bolsonaro na campanha foi precedida de uma maior participação de Tarcísio de Freitas. Principal cabo eleitoral de do prefeito, o governador afirmou no horário eleitoral gratuito que Marçal é a “porta de entrada” da esquerda em São Paulo e ressaltou que Nunes é conservador.