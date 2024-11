Tarcísio diz que Estado de São Paulo vai tão bem porque não tem PT

Tarcísio afirmou que existe um trabalho político que é indissociável do que se faz do ponto de vista técnico. “A repercussão depende dos bons gestores, depende do ambiente que se consegue construir, que está muito favorável agora”, afirmou. Nesse sentido, Tarcísio fez referência à participação do atual prefeito, Ricardo Nunes, na privatização da Sabesp.

No evento, Tarcísio também elogiou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a quem apoiou na disputa eleitoral deste ano. “Tem um programa habitacional muito forte e na educação infantil, compatibilização da regulação de saúde. Fica muito fácil trabalhar com prefeito parceiro, sem ele não haveria sucesso na privatização da Sabesp. Se nós queremos entregar resultado, não tinha outra opção, tinha que ser com o Ricardo Nunes. Vamos caminhar para quatro anos muito interessantes”, afirmou o governador.