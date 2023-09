Tarcísio diz que fará ‘todo esforço’ para participar de evento com Lula em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 30, que fará “todo o esforço” para participar de eventual agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo para anúncios do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A declaração vem após o presidente afirmar em sua live semanal Conversa com o Presidente, na terça-feira, que pretende ir ao Estado e também a Minas Gerais na próxima semana.

O petista afirmou que se os governadores Tarcísio e Romeu Zema (Novo) não quiserem participar “fará o ato do mesmo jeito. “Mas, como nós somos civilizados, nós vamos fazer e convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que vamos assumir são com ele também”, disse Lula.

Lula afirmou que tentará ir a São Paulo e a Minas Gerais na próxima semana e convidou governadores dos Estados. Tarcísio de Freitas já confirmou que fará o possível para estar presente. Foto: Wilton Júnior/Estadão e Isadora de Leão Moreira/Governo de SP

Questionado sobre o assunto, Tarcísio confirmou o interesse de participar e ainda elogiou o fato de o governo federal ter atendido as três demandas de São Paulo para a inclusão no PAC. “Devo estar presente sim. Eventos do PAC são importantes, nós temos o ingresso de três obras (paulistas) no PAC. Nós solicitamos o ingresso dessas obras, e as três solicitações que o governo de São Paulo fez foram atendidas”, afirmou.

“Havendo programa do PAC em São Paulo, a gente vai fazer todo esforço para estar presente sim. É importante. São obras que a gente vai fazer em conjunto e o destinatário final da política pública é o cidadão”, completou. Tarcísio de Freitas, governador de São paulo

Tarcísio destacou que essas obras são o trem Intercidades, que inclusive deve contar com financiamento do BNDES, a linha 2 do metrô, também com financiamento da instituição federal, e a travessia seca entre Santos e Guarujá, que inclusive contará com recursos do Orçamento da União.

Ao contrário de Tarcísio de Freitas, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), não deve se encontrar com Lula, caso ele confirme visita ao Estado na próxima semana. O governo local anunciou nesta quarta-feira, 30, que Zema fará uma visita à Áustria e à Itália entre 5 e 15 de setembro. Entre os eventos por lá, Zema vistoriará uma obra feita por uma empresa italiana que ganhou a concessão do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte.