Tarcísio pede e Coronel Helena retira pré-candidatura à prefeitura de São José do Rio Preto

Apesar de ter dito a interlocutores que não iria se intrometer nas eleições deste ano nas cidades em que aliados disputassem o mesmo cargo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu para a secretária estadual de Esportes, Coronel Helena (Republicanos), continuar no governo e, consequentemente, não disputar a Prefeitura de São José do Rio Preto (a 440 km da capital paulista). Em coletiva de imprensa, o governador em exercício Felício Ramuth (PSD), disse que a decisão de Helena “foi pessoal”. “Lado positivo é poder contar com ela ao longo dos próximos anos como secretária”, afirmou.

O governador Tarcísio me pediu para que eu seguisse como secretária para dar andamento aos projetos que iniciamos Coronel Helena, secretária de Esportes de São Paulo

PUBLICIDADE Nesta quinta-feira, 21, Helena gravou vídeo para dizer que não tentará chegar ao principal cargo do Município nas eleições deste ano. “O governador Tarcísio me pediu para que eu seguisse como secretária para dar andamento aos projetos que iniciamos. A decisão foi tomada em conjunto com os dirigentes do meu partido”, disse Helena. Ela citou ainda questões pessoas, como a chegada da filha Liz Theodora, que tem dois anos, entre os motivos para deixar a disputa deste ano. Em nota, o presidente do Republicanos em São José do Rio Preto, Diego Polachini, disse que o partido tentará emplacar o vice em alguma chapa. “Queremos apresentar nossas ideias para Rio Preto avançar e esperamos que o candidato que decidirmos apoiar as abrace com muito carinho e determinação. Entendemos também que o Republicanos tem todas as condições de apresentar um nome para a vaga de vice tendo em vista a força que o partido representa hoje em todos os aspectos”, disse em trecho da nota (Leia a íntegra abaixo).

Helena disse que governador pediu que ela continuasse no governo Foto: Divulgação Governo de São Paulo

A retirada da candidatura ocorre dois dias depois de o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) passar pela cidade e declarar apoio aos bolsonaristas Coronel Fábio Cândido (PL), chefe do Comando de Policiamento do Interior (CPI-5) da Polícia Militar, e o secretário municipal de Esportes, Fábio Marcondes (PL), vereador licenciado.

A decisão é para evitar mais de uma candidatura em torno de Jair Bolsonaro no Município, o que ocorreu em 2020 e pulverizou votos.

No último pleito, Coronel Helena, Casale (então PSL) e Paulo Bassan (PRTB) disputaram a preferência do eleitorado bolsonarista e se apresentaram como aliados do então presidente da República. Helena foi a segunda colocada na eleição de 2020 na cidade. Ela obteve 55.234 (27,16%) dos votos.

Com uma candidatura bolsonarista única, aumentam as chances de fazer frente aos outros prováveis candidatos: Valdomiro Lopes (PSB), deputado estadual e ex-prefeito por dois mandatos, e Itamar Borges (MDB), deputado estadual e aliado do atual prefeito, Edinho Araújo (MDB), ex-ministro dos Portos do governo Dilma Rousseff.

Nota oficial do Republicanos de São José do Rio Preto:

Com certa tristeza, o Republicanos de Rio Preto comunica que a secretária estadual de Esportes, Coronel Helena, não disputará a prefeitura de Rio Preto nas eleições deste ano. Em sua manifestação por vídeo, Helena explica suas motivações, que são de caráter profissional e também pessoal, e agradece a população de Rio Preto pela confiança no seu nome. Ela seguirá como secretária a pedido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o partido decidirá qual caminho tomar neste processo eleitoral.

Estamos certos de que, qualquer que seja este caminho, o Republicanos será protagonista tendo em vista ser um dos maiores partidos do Brasil, com uma estrutura organizada e muito bem liderada pelo nosso presidente nacional, deputado federal Marcos Pereira, e terá uma chapa de candidatos a vereador qualificada e competitiva.

Queremos apresentar nossas ideias para Rio Preto avançar e esperamos que o candidato que decidirmos apoiar as abrace com muito carinho e determinação. Entendemos também que o Republicanos tem todas as condições de apresentar um nome para a vaga de vice tendo em vista a força que o partido representa hoje em todos os aspectos.

Trata-se de um caminho natural. Desejamos sucesso à Coronel Helena na sua trajetória como secretária de Esportes e certamente contaremos com seu prestígio junto à sociedade na decisão que iremos tomar em breve. Estaremos de corpo e alma no campo de batalha porque não sabemos fazer diferente. Onde quer que estejamos, vamos vencer. Obrigado.

Diego Polachini

Pres. Republicanos Rio Preto

Secret. Geral Republicanos SP