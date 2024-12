Temer diz que palavra de Nunes ‘terá peso’, mas decisão do MDB para 2026 será ‘coletiva’

O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse nesta quinta-feira, 5, que a opinião do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), terá peso na definição dos rumos do partido em 2026. Nunes já declarou, em entrevista ao Estadão, que trabalhará para deixar o MDB fora do palanque do presidente Lula (PT).

PUBLICIDADE “A palavra do Ricardo Nunes é uma palavra fundamental hoje. Ele foi robustamente eleito aqui na capital de São Paulo, a maior capital do País. Portanto, a palavra dele vai ser levada muito em consideração”, disse Temer em entrevista à Rádio Eldorado. Temer destacou, porém, que a decisão sobre a posição do MDB no xadrez eleitoral de 2026 será tomada coletivamente, junto ao presidente nacional do partido, Baleia Rossi (SP), a direção executiva e as lideranças eleitas, especialmente nas capitais.

“A palavra do Ricardo Nunes é uma palavra importante e terá peso nessa discussão, mas a decisão será coletiva.” Temer evitou se posicionar sobre o futuro da legenda e garantiu que acompanhará a decisão partidária

O ex-presidente Michel Temer, na Rádio Eldorado Foto: Felipe Rau/Estadão

Na entrevista, Temer também defendeu o ministro Alexandre de Moraes, indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o ex-presidente, Moraes é um “aplicador rigoroso do texto constitucional e do sistema normativo”.

Sobre as críticas por ele julgar inquéritos em que é apontado como vítima, Temer citou um argumento jurídico segundo o qual a agressão não seria contra Moraes como pessoa física, mas contra o sistema democrático.

“Ouvi um argumento que me impressionou muito, porque a história da vítima, num caso desse, é a vítima pessoa física, e, na verdade, a agressão, por meio dele [Moraes], foi uma agressão ao sistema democrático”, explicou o ex-presidente.

Segundo Temer, dentro desse raciocínio, Moraes poderia conduzir o inquérito. Temer argumentou que, se considerar a hipótese de Moraes ser tratado como vítima em sua condição de pessoa física, qualquer outro relator que assumisse o caso também poderia ser ameaçado e, consequentemente, se tornaria vítima, o que criaria um impasse sobre quem poderia conduzir o julgamento.

Questionado se vê excessos na atuação de Moraes nas investigações que envolvem o ex-presidente, Temer negou e lembrou que as decisões do ministro foram referendadas pelos demais ministros da Corte.

Temer evitou cravar se acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está envolvido numa trama golpista e ressaltou que o indiciamento da Polícia Federal aponta “indícios” da existência de crime, e não ainda uma condenação.

Na sua avaliação, “tudo indica” que “as pessoas se reuniram pensando em uma eventual derrubada do sistema democrático”, mas destacou que a democracia no Brasil está tão “consolidada no País, que, por mais que se faça movimento, não se consegue derrubá-la”. Ainda para Temer, um golpe de Estado só seria possível com a participação das Forças Armadas. “Fora daí, fica difícil.”

“Agora, se me perguntarem: foi bom que se detectasse isso e que se denunciasse publicamente? Foi, porque toda vez que você quer agredir o Estado democrático, você está violando o texto constitucional, e a violação do texto constitucional, no Brasil, é crime”, concluiu Temer.

