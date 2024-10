Trio é preso por furtar 98 bandeiras de candidato a prefeito no ABC Paulista

A Polícia Civil em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, prendeu três homens por furto de 98 bandeiras de campanha do candidato à prefeitura local Alex Manente (Cidadania), de acordo com boletim de ocorrência registrado às 20h59 desta quinta-feira, 17. Eles responderam por furto, associação criminosa e desobediência.

O documento oficial aponta que o trio receberia R$ 5 por bandeira retirada das ruas. O dinheiro seria entregue no km 27 da Rodovia Anchieta, na proximidade da entrada da favela "Areião". O homem que prometeu o valor não teve o nome divulgado, apenas o apelido: "Gordo". Procurado, o deputado Manente não conseguiu falar sobre o assunto porque estava prestes a começar um debate na noite desta sexta-feira, 18. O Estadão procurou a assessoria do candidato e aguarda retorno. A reportagem também procura a defesa dos detidos para manifestação. Os policiais passavam pela região e determinaram que o motorista do carro parasse para averiguação, o que não foi acatado. Uma perseguição ocorreu pelas ruas da maior cidade da região do ABC até o carro Fiat/Palio Weekend ELX bater na traseira de um caminhão do corredor de ônibus ABD.

Alex Manente, candidato a prefeito de São Bernardo, teve bandeiras de campanha furtadas na cidade Foto: Divulgação

Com o acidente, o trio se entregou, informou a polícia. “Os indivíduos se entregaram e, ao serem abordados, foram encontradas dentro do veículo 98 bandeiras do tipo wind banner do candidato a prefeito Alex Manente”, citaram autoridades no registro policial. A campanha de Manente figura como vítima.

Ao serem questionados, os homens com idades entre 20 e 27 anos assumiram o furto das bandeiras sob promessa de recebimento de R$ 5 por cada produto surrupiado. “Os presos ostentam ficha criminal. Dois por roubo e um por extorsão. Todos foram recolhidos ao cárcere”, informaram os policiais na ocorrência.

O carro em que os indivíduos estavam e dois celulares passaram por perícia. Há pedido de quebra de sigilo telefônico na tentativa de chegar aos mandantes do furto. O caso foi encaminhado também à Justiça Eleitoral local.