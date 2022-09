TSE proíbe uso de imagens do 7 de Setembro em propagandas de Bolsonaro a pedido da campanha de Lula

O corregedor geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, está proibido de usar imagens do Bicentenário da Independência em suas propagandas no horário eleitoral. A decisão foi tomada neste sábado, 10, e dá ao mandatário e seu vice, Braga Netto (PL), 24 horas para retirar as imagens de suas peças de campanha.

O presidente Jair Bolsonaro no desfile de 7 de Setembro, em Brasília; o TSE considerou que ele usou o evento para campanha eleitoral. Foto: Wilton Junior/Estadão

A determinação do TSE atende a um processo movido pela coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que alega que o mandatário se aproveitou das comemorações do 7 de Setembro, pagas principalmente com dinheiro público, para fazer campanha. O ministro considerou o pedido válido, por avaliar que o uso do evento fere a isonomia que deve ser concedida aos candidatos em disputa eleitoral.

“De fato, o uso de imagens da celebração oficial na propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois utiliza a atuação do chefe de Estado, em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição”, afirmou o corregedor, em sua decisão.

Sua decisão determina também que a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), responsável pela emissora estatal TV Brasil, retire do ar trechos da cobertura do evento em que o presidente faz campanha eleitoral. “A íntegra da transmissão pela TV Brasil, emissora pertencente ao conglomerado de mídia governamental Empresa Brasil de Comunicação – EBC, permite constatar que parte relevante da cobertura se centrou na pessoa do presidente”, apontou.

O ministro Benedito Gonçalves ainda afirmou que em sua entrevista dada à emissora estadal na ocasião do Bicentenário da Independência, o presidente desconsiderou a celebração da data e agiu como candidato, exaltando feitos de seu governo.

Ficou determinado que, caso não retire as imagens do 7 de Setembro já usadas no horário eleitoral em 24 horas, a campanha de Bolsonaro deverá pagar multa de R$ 10 mil por dia. O mesmo vale para a TV Brasil.