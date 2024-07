Um dia após indiciamento, Bolsonaro janta com políticos aliados em SC e tem contato com apoiadores

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) jantou com aliados políticos e apoiadores na noite desta sexta-feira, 5, em Balneário Camboriú (SC). Ele está na cidade para participar da CPAC Brasil, que começa no sábado, e terá a presença do presidente da Argentina, Javier Milei.

A recepção, que começou por volta das 20h em uma churrascaria no Centro da cidade foi organizada pelo governador Jorginho Mello (PL) e pelo filho “04″ do ex-presidente, Jair Renan, que é pré-candidato a vereador na cidade.

Jair Bolsonaro janta com políticos aliados em Santa Catarina Foto: Instagram via @fabriciooliveirabc

O senador Jorge Seif (PL) e o deputado estadual por Minas Gerais, Bruno Engler (PL) também estavam presentes, assim como o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL) e o prefeito da cidade, Fabrício Oliveira (PL). O jantar foi fechado ao público, mas alguns apoiadores que estavam no local conseguiram tirar fotos e conversar com o ex-presidente. Em seguida, Bolsonaro foi para o hotel, localizado na Avenida Atlântica, na orla da praia. Ele desceu do carro e caminhou até a entrada do prédio, quando foi cercado por bolsonaristas que o aguardavam no local sob a observação da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Recebido aos gritos de "mito" e "fora, Lula", ele não falou com a imprensa.

O ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal na sexta-feira, 4, pelos supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, ele se apropriou de joias dadas como presente pela Arábia Saudita para a Presidência do Brasil e as vendeu para ficar com o dinheiro da operação.

Milei é esperado na cidade no sábado à noite, quando está previsto jantar com Bolsonaro e Jorginho Mello. No hotel em que os dois vão ficar, há uma bandeira da Argentina pendurada ao lado da do Brasil na escadaria do hall de entrada. A expectativa é de que Milei chegue ao local às 22h.

A reportagem do Estadão flagrou, quando fazia check in no hotel, um hóspede reclamando que amigos que se hospedaram no mesmo hotel de Bolsonaro ganharam pulseiras VIPs para a CPAC Brasil.