União quer convocar Rui Costa para explicar declaração sobre privatização com ‘cheiro ruim’

BRASÍLIA - O deputado Mendonça Filho (União-PE) vai apresentar nesta quinta-feira, 11, pedido de convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, no plenário da Câmara. Costa disse que a privatização da Eletrobrás era uma coisa “com cheiro ruim” e provocou revolta no União Brasil.

O relator do projeto de privatização foi justamente o líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA). A proposta contou com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O requerimento de convocação precisa ser votado pelo plenário da Casa.

“O ministro pôs toda a Câmara e o Senado sob suspeição”, disse Mendonça Filho. “Precisamos que ele se explique.” Em entrevista à GloboNews, o ministro da Casa Civil pôs em dúvida a seriedade da ideia de privatizar a estatal de energia. “O presidente quer estimular toda a participação privada. Agora, nós temos que ajustar aquilo que tem um cheiro ruim de falta de moralidade”, disse o ministro.

“Sou o convocador geral da República”, afirmou Mendonça Filho. O deputado lembrou que, no governo Dilma Rousseff, foi autor do pedido de convocação do então ministro da Educação, Cid Gomes, hoje senador. Cid acabou deixando o governo naquele mesmo dia.

Os movimentos do governo petista em relação à privatização da Eletrobras também já foram criticados pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Em viagem a Nova York, ele disse que preocupa a intenção do governo de rever a venda da estatal. “Essas questões de rever privatização preocupam”, disse Lira. “Você pode não propor mais nenhuma privatização, mas mudar um quadro que já está jogado e definido, e com muitos grupos, muitos países investindo, é realmente causa ao Brasil uma preocupação muito forte”, afirmou à CNN.