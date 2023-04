Única câmera com áudio do Planalto mostra tiros, bombas e golpistas tomando Palácio; veja vídeo

BRASÍLIA - Das 33 câmeras do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto, apenas uma capturou os áudios da invasão do prédio por golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 8 de janeiro. Os vídeos em formato de câmera “olho de peixe” mostram a entrada principal do prédio e a batalha que se deu entre invasores e as forças de segurança pública.

Os vídeos analisados pelo Estadão registraram os minutos iniciais da invasão ao Planalto, que ocorreu entre as 15h00 e as 15h30 daquele dia. Em apenas 30 minutos de ação, os golpistas conseguiram expulsar os agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do prédio e fizeram os agentes da Tropa de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal recuarem para se proteger da horda golpista que os apedrejava.

Única câmera com áudio do Planalto mostra bombardeio, momento da invasão e recuo da PM. No ⁦@Estadao⁩ pic.twitter.com/oz6DJeVMix — Weslley Galzo (@weslley_galzo) April 23, 2023

As imagens também demonstram que a invasão do Planalto ocorreu pelas laterais, e não pela porta principal. Os golpistas destruíram as janelas de vidro que compõem toda a estrutura do prédio da Presidência. No primeiro encontro com jornalistas após a tentativa de golpe de 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse estar convencido de que as portas do Planalto foram abertas por agentes que lá trabalhavam.

Os registros, contudo, mostram um servidor fechando a porta de vidro da entrada principal às 15h03. Mas, apenas 23 minutos depois, a portaria é reaberta por dentro pelos invasores que naquele momento haviam tomado oficialmente o Planalto. O invasor que sai de dentro do prédio pela portaria orienta os outros vândalos a não quebrar a estrutura, mas pouco tempo depois se inicia a depredação violenta dos aparelhos de raio-x e dos vidros.

Os policiais que tentavam conter a invasão começaram a recuar do estacionamento para a entrada principal do Planalto às 15h10. Eles mantiveram a posição de defesa da portaria por 18 minutos. Às 15h28, já não havia mais agentes de segurança protegendo a fachada do prédio. Foi quando os golpistas tomaram de vez o térreo e começaram a aprofundar a depredação dos outros andares.