Vantagem de Lula no Nordeste supera a de Bolsonaro nas demais regiões e assegura eleição de petista

BRASÍLIA - A diferença de votos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Nordeste superou o saldo da votação de Jair Bolsonaro (PL) em todas as outras quatro regiões do País, onde o atual presidente teve mais votos do que o petista. Só o Estado da Bahia deu a Lula uma margem suficiente para anular a vantagem que Bolsonaro obteve em São Paulo. Os eleitores paulistas deram 2,6 milhões de votos a mais para o presidente. Lula reverteu isso com o voto dos baianos que abriram uma diferença de 3,7 milhões a mais ao petista.

Os eleitores baianos foram os que mais desequilibraram a disputa em favor de Lula, que venceu no estado por 72,12% a 27,88%. Nos nove estados do Nordeste, a diferença de votos em favor de Lula alcançou 12,5 milhões. No Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, Bolsonaro conseguiu 10,4 milhões de eleitores a mais.

A menor margem positiva para Lula no Nordeste foi registrada em Alagoas, reduto do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). Mesmo assim, a diferença foi de cerca de 17 pontos percentuais. No estado onde o aliado de Bolsonaro foi reeleito como deputado mais votado, Lula venceu com 58,68% dos votos, contra 41,32% do adversário. Em votos totais, o petista recebeu 976.831 em Alagoas. Bolsonaro, 687.827.

A diferença apertada de votos em São Paulo também acabou jogando por terra as chances de vitória de Jair Bolsonaro. No primeiro turno, o atual presidente conseguiu 1,7 milhão de votos a mais que Lula. No segundo, Bolsonaro não conseguiu decolar e obteve 2,6 milhões sobre o petista.

De um turno a outro, Lula conseguiu somar 1 milhão de votos extras entre os eleitores de São Paulo. Bolsonaro aumentou a votação em 1,9 milhão. Em números relativos, a diferença entre ambos saltou de 6,82 para 10,48 pontos percentuais. Consolidar uma vitória ampla entre eleitores paulistas era visto por aliados como fundamental.

Ao todo, Lula venceu em 13 estados. Além dos nove estados nordestinos, o petista foi vitorioso também no Amazonas, no Pará, no Tocantins e em Minas Gerais. Na contagem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula ganhou com 60,3 milhões de votos, contra 58,2 milhões de Bolsonaro.

Em números absolutos de votos, o crescimento de Bolsonaro foi superior ao de Lula, de um turno a outro. Na primeira etapa da votação, o atual presidente obteve 51.072.345 votos. De lá para cá, aumentou o apoio em cerca de 7 milhões de votos. Lula havia registrado 57.259.504 apoios no primeiro turno. De uma rodada a outra, conseguiu mais de 3 milhões de votos.

Diferença de votos por regiões:

Centro-Oeste: 1.807.965 a mais para Bolsonaro

Nordeste: 12.572.020 a mais para Lula

Norte: 192.401 a mais para Bolsonaro

Sudeste: 4.250.110 a mais para Bolsonaro

Sul: 4.189.784 a mais para Bolsonaro

Exterior: 7.379 a mais para Bolsonaro

