No Nordeste, Lula derrota Bolsonaro no segundo turno para presidente; veja resultados

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O petista também foi o candidato mais votado na Região Nordeste. Lula obteve 22.534.967 votos, o que corresponde a 53,18% dos votos válidos. Já o candidato do PL e atual presidente da República, Jair Bolsonaro, obteve 9.962.917 votos, o que representa 23,51% dos votos válidos.

A diferença entre Lula e Bolsonaro no Nordeste foi de 12.572.050 votos, ou 29,67%.

Resultado para presidente na Região Nordeste

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 22.534.967 votos (53,18%)

Jair Bolsonaro (PL): 9.962.917 votos (23,51%)

Brancos: 415.203 votos

Nulos: 1.275.547 votos

Abstenções: 8.180.273 votos

Resultado para presidente em Alagoas

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 976.831 votos (58,68%)

Jair Bolsonaro (PL): 687.827 votos (41,32%)

Brancos: 23.376 votos (1,31%)

Nulos: 96.954 votos (5,43%)

Abstenções: 540.826 votos (23,25%)

Resultado para presidente na Bahia

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 6.097.815 votos (72,12%)

Jair Bolsonaro (PL): 2.357.028 votos (27,88%)

Brancos: 121.221 votos (1,35%)

Nulos: 395.664 votos (4,41%)

Abstenções: 2.311.271 votos (20,48%)

Resultado para presidente no Ceará

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 3.807.891 votos (69,97%)

Jair Bolsonaro (PL): 1.634.477 votos (30,03%)

Brancos: 67.045 votos (1,18%)

Nulos: 139.985 votos (2,48%)

Abstenções: 1.168.794 votos (17,14%)

Resultado para presidente no Maranhão

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 2.668.425 votos (71,14%)

Jair Bolsonaro (PL): 1.082.749 votos (28,86%)

Brancos: 35.807 votos (0,93%)

Nulos: 67.823 votos (1,76%)

Abstenções: 1.184.503 votos (23,51%)

Resultado para presidente na Paraíba

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 1.601.953 votos (66,62%)

Jair Bolsonaro (PL): 802.502 votos (33,38%)

Brancos: 35.467 votos (1,37%)

Nulos: 134.293 votos (5,22%)

Abstenções: 517.504 votos (16,74%)

Resultado para presidente em Pernambuco

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 3.640.933 votos (66,93%)

Jair Bolsonaro (PL): 1.798.832 votos (33,07%)

Brancos: 74.435 votos (1,28%)

Nulos: 286.535 votos (4,94%)

Abstenções: 1.214.351 votos (17,31%)

Resultado para presidente no Piauí

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 1.551.383 votos (76,86%)

Jair Bolsonaro (PL): 467.065 votos (23,14%)

Brancos: 19.027 votos (0,92%)

Nulos: 51.055 votos (2,44%)

Abstenções: 481.723 votos (18,74%)

Resultado para presidente no Rio Grande do Norte

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 1.326.785 votos (65,10%)

Jair Bolsonaro (PL): 711.381 votos (34,90%)

Brancos: 20.585 votos (0,98%)

Nulos: 50.048 votos (2,37%)

Abstenções: 445.527 votos (17,44%)

Resultado para presidente em Sergipe

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) : 862,951 votos (67,21%)

Jair Bolsonaro (PL): 421.086 votos (32,79%)

Brancos: 18.240 votos (1,35%)

Nulos: 53.190 votos (93,92%)

Abstenções: 315.774 votos (18,89%)

No primeiro turno, Lula já havia ficado em primeiro lugar na região entre os candidatos, com 67% dos votos válidos (21.753.139 votos), enquanto Bolsonaro teve 26,8% dos votos válidos (8.787.394 votos). A diferença cresceu/caiu no segundo turno. Na primeira fase da disputa, Ciro Gomes (PDT) apareceu com 3,4% dos votos, seguido de Simone Tebet (MDB, 2,1%).