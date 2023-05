Carla Zambelli supera meta em vaquinha, arrecada R$ 168 mil e sugere poupança para novos processos

Com R$ 68 mil acima da meta, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou o encerramento da “vaquinha” virtual aberta para arrecadar dinheiro para cobrir indenizações impostas em derrotas em processos judiciais. Para os R$ 168.833,65 levantados, a parlamentar sugeriu duas alternativas – doações ou um “caixa” para futuras ações.

“Gostaria de receber o feedback de vocês”, escreveu Zambelli, em uma rede social nesta quarta-feira, 10. Ela divulgou o próprio e-mail para receber sugestões sobre qual decisão tomar.

“Prestarei contas de cada valor de processo que paguei e o que sobrar podemos fazer duas coisas: 1. Doar para alguma instituição; 2. Guardar para os processos que estão para ser julgados”, escreve a deputada no Twitter.

Titular de um salário bruto de R$ 41 mil na Câmara, Carla Zambelli iniciou a arrecadação há 14 dias. “Fiz essa ‘vaquinha’ porque estou sendo condenada em vários processos. Estão me perseguindo judicialmente. Só neste mês paguei uma (indenização) de R$ 39 mil e outra de R$ 15 mil”, disse a deputada no dia 26 de abril.

Dividindo o valor arrecadado pelos dias de duração da campanha, é como se a deputada tivesse levantado pouco mais de R$ 12 mil por dia – nove vezes o salário mínimo nacional.

A deputada disse, quando abriu a arrecadação, que responde a inúmeras ações na Justiça por causa das suas opiniões políticas. “Provavelmente vou perder vários deles, porque são processos em que eu ataquei o Lula, em verdades”, disse Zambelli.

O levantamento do Estadão encontrou 23 processos públicos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a deputada, o que envolve ações populares, representações, pedidos de resposta, investigações eleitorais e recursos. Na Justiça de São Paulo, Estado de Zambelli, há cinco processos contra ela na primeira instância e um no Tribunal de Justiça.

No Supremo Tribunal Federal (STF), há quatro ações envolvendo a deputada – contra 21 processos que já foram arquivados. Procurada Questionada pela reportagem, a assessoria da parlamentar não comentou e informou que Zambelli está cumprindo agendas na Coreia do Sul.